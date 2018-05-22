RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На Мальдівах будують першу
в світі підводну резиденцію

На Мальдівах будують першу в світі підводну резиденцію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:04

На Мальдівах будують першу в світі підводну резиденцію

Пропонуємо до обговорення:
Резиденція буде розташована на дні Індійського океану.

Дивися повний текст На Мальдівах будують першу в світі підводну резиденцію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82316
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 09:05

Я догадываюсь для кого
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5557
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3618 раз.
Подякували: 1113 раз.
 
Профіль
1
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: max_us_ua, Вкладчик1234 і 31 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні відкриють першу комбіновану ТЕС
R2 » Вів 29 тра, 2018 11:56
1 72
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 тра, 2018 11:57
vovaplus
"Халявні" гроші: де в світі громадянам платять просто...
R2 » Пон 28 тра, 2018 10:38
2 151
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 тра, 2018 13:34
EKO
Перша в світі "плавуча" нація з власним урядом і... 1, 2
R2 » Вів 22 тра, 2018 10:23
17 517
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 19:57
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.