Резиденція буде розташована на дні Індійського океану.
Дивися повний текст На Мальдівах будують першу в світі підводну резиденцію.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 09:04
На Мальдівах будують першу в світі підводну резиденцію
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Дивися повний текст На Мальдівах будують першу в світі підводну резиденцію.
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