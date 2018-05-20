Мер Києва Віталій Кличко виступає за монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті.
Дивися повний текст Кличко - за монетизацію пільг на проїзд у столиці.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 11:51
Кличко - за монетизацію пільг на проїзд у столиці
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Дивися повний текст Кличко - за монетизацію пільг на проїзд у столиці.
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:51
Из заголовка можно сделать вывод об интеллектуальной неполноценности Кличко (что не новость), так как монетизировать льготы в Киеве априори нельзя - добрая треть, если не половина, пассажиров общественного транспорта в Киеве - приезжие. Но в тексте статьи, что интересно, такие глупости не звучат. Файненс решил начать атаку на мера муравейника? С чего бы это?
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