Мер Києва Віталій Кличко виступає за монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті.
Дивися повний текст Кличко - за монетизацію пільг на проїзд у столиці.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 11:51
Кличко - за монетизацію пільг на проїзд у столиці
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко - за монетизацію пільг на проїзд у столиці.
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:51
Из заголовка можно сделать вывод об интеллектуальной неполноценности Кличко (что не новость), так как монетизировать льготы в Киеве априори нельзя - добрая треть, если не половина, пассажиров общественного транспорта в Киеве - приезжие. Но в тексте статьи, что интересно, такие глупости не звучат. Файненс решил начать атаку на мера муравейника? С чего бы это?
Додано: Пон 04 чер, 2018 09:57
Re: Кличко - за монетизацію пільг на проїзд у столиці
Монетизация - это как? На карточку Киянына будут ежемесячно перечислять сумму месячного проездного, а льготник , может её сэкономить, если он редко ездит, и потратить на другие потребности, лекарство купить или покушать? Было бы не плохо, если бы так сделали, но чтобы монетизировали реальную сумму, ведь с июля одна поездка уже 8 грн., а сколько же надо за проездной метро-трамвай заплатить, а там ещё маршрутки себе накинут? И размер прожиточного минимума в Уряде скоро пересмотрят?
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