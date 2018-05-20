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Кличко - за монетизацію
пільг на проїзд у столиці

Кличко - за монетизацію пільг на проїзд у столиці
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:51

Кличко - за монетизацію пільг на проїзд у столиці

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко виступає за монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті.

Дивися повний текст Кличко - за монетизацію пільг на проїзд у столиці.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 11:51

Из заголовка можно сделать вывод об интеллектуальной неполноценности Кличко (что не новость), так как монетизировать льготы в Киеве априори нельзя - добрая треть, если не половина, пассажиров общественного транспорта в Киеве - приезжие. Но в тексте статьи, что интересно, такие глупости не звучат. Файненс решил начать атаку на мера муравейника? С чего бы это?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:57

Re: Кличко - за монетизацію пільг на проїзд у столиці

Монетизация - это как? На карточку Киянына будут ежемесячно перечислять сумму месячного проездного, а льготник , может её сэкономить, если он редко ездит, и потратить на другие потребности, лекарство купить или покушать? Было бы не плохо, если бы так сделали, но чтобы монетизировали реальную сумму, ведь с июля одна поездка уже 8 грн., а сколько же надо за проездной метро-трамвай заплатить, а там ещё маршрутки себе накинут? И размер прожиточного минимума в Уряде скоро пересмотрят?
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:04

Re: Кличко - за монетизацію пільг на проїзд у столиці

Если наш мэр не хочет сделать бедных людей ещё и нищими, пусть даст самим льготникам выбирать, кто хочет монетизировать пусть себе получает деньгами, может они ездят на своих авто и им на бензин не хватает, а тем кто пешком уже ходить не в состоянии, оставьте эту льготу, пенсии у наших стариков до европейских не сопоставимы.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:15

  max_us_ua написав:Из заголовка можно сделать вывод об интеллектуальной неполноценности Кличко (что не новость), так как монетизировать льготы в Киеве априори нельзя - добрая треть, если не половина, пассажиров общественного транспорта в Киеве - приезжие. Но в тексте статьи, что интересно, такие глупости не звучат. Файненс решил начать атаку на мера муравейника? С чего бы это?

Можно как угодно относится к Кличко, но в этом ракурсе нет никаких оснований делать такие выводы о его интеллектуальном уровне. Как и делать заявления, что там "априори нельзя". Просто вопрос монетизации немного сложнее, и требует также привязки предоставления льгот по городу постоянного проживания и/или регистрации. И трудно с ним не согласится в том, что эту тему неконтролированной раздачи халявы в виде льгот надо как-то решать.
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