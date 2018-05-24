Співпраця Китаю з Україною можлива в чотирьох перспективних для бізнесу галузях.
Дивися повний текст У Китаї назвали чотири галузі України, що цікавлять бізнес.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 11:55
У Китаї назвали чотири галузі України, що цікавлять бізнес
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Дивися повний текст У Китаї назвали чотири галузі України, що цікавлять бізнес.
Додано: Суб 02 чер, 2018 11:55
Инфраструктура - читаем: наши рабочие готовы строить у Вас мосты, порты и дороги за Ваши деньги, можем даже занять. Энергетика - читаем: нам нравится (грабительский для потребителя) зеленый тариф, а еще мы может ставить у Вас свои солнечные батареи и ветрогенераторы. Сельское хозяйство - почему бы и нет, дешевая рабсила, неадекватные земельные отношения (фактически - дешевая аренда), высокая маржинальность. А туризм - хм... У нас и так уже крупный центр секс-туризма, осталось только легализировать
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