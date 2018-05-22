"Київський метрополітен" вже вп'яте переніс аукціон на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії, яка повинна з'єднати станцію "Сирець" і Виноградар.
Дивися повний текст Столичний метрополітен переніс аукціон з будівництва метро до Виноградаря.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:25
Столичний метрополітен переніс аукціон з будівництва...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Столичний метрополітен переніс аукціон з будівництва метро до Виноградаря.
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:25
Отсутствие желающих строить метро весьма показательно. Это только у Порошенко в мечтах стоит очередь из инвесторов. А реалии - почти как по Путину: "...денег нет, но Вы держитесь". Кто захочет строить метро, если неизвестно, как (чем) будет платить наша Highly Indebted Poor Country?
|