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Столичний метрополітен переніс
аукціон з будівництва...

Столичний метрополітен переніс аукціон з будівництва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:25

Столичний метрополітен переніс аукціон з будівництва...

Пропонуємо до обговорення:
"Київський метрополітен" вже вп'яте переніс аукціон на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії, яка повинна з'єднати станцію "Сирець" і Виноградар.

Дивися повний текст Столичний метрополітен переніс аукціон з будівництва метро до Виноградаря.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:25

Отсутствие желающих строить метро весьма показательно. Это только у Порошенко в мечтах стоит очередь из инвесторов. А реалии - почти как по Путину: "...денег нет, но Вы держитесь". Кто захочет строить метро, если неизвестно, как (чем) будет платить наша Highly Indebted Poor Country?
max_us_ua
 
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