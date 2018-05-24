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Ключові джерела ризику для
фінансової системи України...

Ключові джерела ризику для фінансової системи України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:42

Ключові джерела ризику для фінансової системи України...

Пропонуємо до обговорення:
Майже половина опитаних вказала на поліпшення стану фінансового сектору за останні шість місяців

Дивися повний текст Ключові джерела ризику для фінансової системи України (опитування НБУ).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 12:42

Одним словом главная беда - власть.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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