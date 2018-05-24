Майже половина опитаних вказала на поліпшення стану фінансового сектору за останні шість місяців
Дивися повний текст Ключові джерела ризику для фінансової системи України (опитування НБУ).
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Додано: Суб 02 чер, 2018 12:42
Ключові джерела ризику для фінансової системи України...
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Дивися повний текст Ключові джерела ризику для фінансової системи України (опитування НБУ).
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:42
Одним словом главная беда - власть.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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