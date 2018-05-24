Майже половина опитаних вказала на поліпшення стану фінансового сектору за останні шість місяців
Дивися повний текст Ключові джерела ризику для фінансової системи України (опитування НБУ).
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Додано: Суб 02 чер, 2018 12:42
Ключові джерела ризику для фінансової системи України...
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Дивися повний текст Ключові джерела ризику для фінансової системи України (опитування НБУ).
Додано: Суб 02 чер, 2018 12:42
Одним словом главная беда - власть.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Нед 03 чер, 2018 04:06
Ну твое задание получить 20 гривен за такую ерунду. А в статье написано, что вдвое больше оптимистов по финансовому состоянию, чем зрадофилов. Зрадофилы тупы, и такие даже сайты не читают, поэтому твои потуги бессмысленны. Цифры статистики в этой статье говорят своё, как бы тебе не хотелось и твоим кошелькам на вебмани.
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:30
locustsucol
Думаю, ему меньше платят. Пусть бы так и писал - одна беда: власть мало за коммент платит)))
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