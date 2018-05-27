Українська столиця обігнала за дорожнечею тільки нігерійське місто Лагос і єгипетський Каїр
Дивися повний текст Київ увійшов до трійки найдешевших великих міст світу (рейтинг).
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Додано: Суб 02 чер, 2018 20:10
Київ увійшов до трійки найдешевших великих міст світу...
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Дивися повний текст Київ увійшов до трійки найдешевших великих міст світу (рейтинг).
Додано: Суб 02 чер, 2018 20:10
дешёвая столица в нищей стране - что здесь удивительного?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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