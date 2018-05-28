Згідно з даними держреєстру, іноді вироки одержують і самі комунальники
Дивися повний текст За несплату "комуналки" в Україні присуджують штрафи і в'язницю.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 20:48
За несплату "комуналки" в Україні присуджують штрафи і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За несплату "комуналки" в Україні присуджують штрафи і в'язницю.
Додано: Суб 02 чер, 2018 20:48
Как будто кроме коммуналки в этой стране в жизни человека больше ничего не может существовать.
Black Jack - White Business
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