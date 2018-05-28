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За несплату "комуналки"
в Україні присуджують штрафи і...

За несплату "комуналки" в Україні присуджують штрафи і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:48

За несплату "комуналки" в Україні присуджують штрафи і...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними держреєстру, іноді вироки одержують і самі комунальники

Дивися повний текст За несплату "комуналки" в Україні присуджують штрафи і в'язницю.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:48

Как будто кроме коммуналки в этой стране в жизни человека больше ничего не может существовать.
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ruvex
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