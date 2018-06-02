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За несплату "комуналки"
в Україні присуджують штрафи і...

За несплату "комуналки" в Україні присуджують штрафи і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:48

За несплату "комуналки" в Україні присуджують штрафи і...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними держреєстру, іноді вироки одержують і самі комунальники

Дивися повний текст За несплату "комуналки" в Україні присуджують штрафи і в'язницю.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:48

Как будто кроме коммуналки в этой стране в жизни человека больше ничего не может существовать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 05:44

... можно подумать это добавило стимула платить тем, у кого серьёзные проблемы с деньгами, или с совестью (при наличии достаточных доходов, что-бы платить вовремя!
:-\
vladislav1978
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:29

Мне кажется, что штрафов, отключения, отъема жилья в качестве способа воздействия на неплательщиков маловато будет. Можно было бы комбинировать с другими методами воздействия - например, ограничивать в возможности получения определенных социальных услуг (медицинских, например), или перекрестно действовать - отрубать воду и канализацию при неуплате за отопление (которое в отдельной квартире отрубить непросто). Только это на практике окажется невозможным - ибо коммунальные услуги, практически все и везде, предоставляются частным бизнесом, который вообще-то сам должен свои проблемы решать. Но он их, блин, решает, перекладывая (вместе со льготниками) оплату счетов неплательщиков на вменяемых людей, которые платят вовремя.

П. С. Вообще человек, накапливающий долги, а затем плачущий, не должен вызывать сочувствие, а у нас, к сожалению, неуплата долгов воспринимается как героизм. Больное общество, от того и масса проблем
max_us_ua
 
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