Згідно з даними держреєстру, іноді вироки одержують і самі комунальники
Дивися повний текст За несплату "комуналки" в Україні присуджують штрафи і в'язницю.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 20:48
За несплату "комуналки" в Україні присуджують штрафи і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За несплату "комуналки" в Україні присуджують штрафи і в'язницю.
Додано: Суб 02 чер, 2018 20:48
Как будто кроме коммуналки в этой стране в жизни человека больше ничего не может существовать.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 03 чер, 2018 05:44
... можно подумать это добавило стимула платить тем, у кого серьёзные проблемы с деньгами, или с совестью (при наличии достаточных доходов, что-бы платить вовремя!
:-\
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:29
Мне кажется, что штрафов, отключения, отъема жилья в качестве способа воздействия на неплательщиков маловато будет. Можно было бы комбинировать с другими методами воздействия - например, ограничивать в возможности получения определенных социальных услуг (медицинских, например), или перекрестно действовать - отрубать воду и канализацию при неуплате за отопление (которое в отдельной квартире отрубить непросто). Только это на практике окажется невозможным - ибо коммунальные услуги, практически все и везде, предоставляются частным бизнесом, который вообще-то сам должен свои проблемы решать. Но он их, блин, решает, перекладывая (вместе со льготниками) оплату счетов неплательщиков на вменяемых людей, которые платят вовремя.
П. С. Вообще человек, накапливающий долги, а затем плачущий, не должен вызывать сочувствие, а у нас, к сожалению, неуплата долгов воспринимается как героизм. Больное общество, от того и масса проблем
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