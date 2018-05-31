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До 2030 року кількість
електромобілів зросте до 125 млн

До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:09

До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн

Пропонуємо до обговорення:
Однак швидкість переходу на них буде багато в чому залежати від державної політики в різних країнах.

Дивися повний текст До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:09

зачем 2 млрд машин? может проще никуда не ездить 2 млрд человек, выйдет экономнее
hodkonem36
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