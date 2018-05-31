Однак швидкість переходу на них буде багато в чому залежати від державної політики в різних країнах.
Дивися повний текст До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 21:09
До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн.
Додано: Суб 02 чер, 2018 21:09
зачем 2 млрд машин? может проще никуда не ездить 2 млрд человек, выйдет экономнее
Додано: Нед 03 чер, 2018 04:09
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