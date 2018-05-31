Однак швидкість переходу на них буде багато в чому залежати від державної політики в різних країнах.
Дивися повний текст До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн.
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Додано: Суб 02 чер, 2018 21:09
До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн.
Додано: Суб 02 чер, 2018 21:09
зачем 2 млрд машин? может проще никуда не ездить 2 млрд человек, выйдет экономнее
Додано: Суб 02 чер, 2018 21:26
Re: До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн
Давно пора всі б-ля-хи заборонити, а на електромобілі дати хороші умови ввезення...
Додано: Нед 03 чер, 2018 04:09
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:36
Re: До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн
пока нет принципиально новых батарей это все болтовня, запасы в лития мизерны, нынешние потребности удолетворяются с трудом...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 03 чер, 2018 14:31
hodkonem36, а навіщо мільярди людей? Може, краще їх вбити, тоді вийде економніше?
Додано: Нед 03 чер, 2018 14:33
antikkristall, не розповідайте дурниць. Не потрібно ніяких нових батарей - бо вже існуючі забезпечують 400-500 км пробігу і коштують 3-6 тисяч доларів по собівартості, з ресурсом у сотні тисяч кілометрів пробігу. Запасів літію на Землі неміряно, на електромобіль його потрібно кілька кілограмів, і вони нікуди не зникають і можуть використовуватися знову і знову.
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