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До 2030 року кількість
електромобілів зросте до 125 млн

До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:09

До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн

Пропонуємо до обговорення:
Однак швидкість переходу на них буде багато в чому залежати від державної політики в різних країнах.

Дивися повний текст До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:09

зачем 2 млрд машин? может проще никуда не ездить 2 млрд человек, выйдет экономнее
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 21:26

Re: До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн

Давно пора всі б-ля-хи заборонити, а на електромобілі дати хороші умови ввезення...
Зорро
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 04:09

  Зорро написав:Давно пора всі б-ля-хи заборонити, а на електромобілі дати хороші умови ввезення...

Хороші умови ввезення вже зробили.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:36

Re: До 2030 року кількість електромобілів зросте до 125 млн

пока нет принципиально новых батарей это все болтовня, запасы в лития мизерны, нынешние потребности удолетворяются с трудом...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 14:31

hodkonem36, а навіщо мільярди людей? Може, краще їх вбити, тоді вийде економніше?
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 14:33

antikkristall, не розповідайте дурниць. Не потрібно ніяких нових батарей - бо вже існуючі забезпечують 400-500 км пробігу і коштують 3-6 тисяч доларів по собівартості, з ресурсом у сотні тисяч кілометрів пробігу. Запасів літію на Землі неміряно, на електромобіль його потрібно кілька кілограмів, і вони нікуди не зникають і можуть використовуватися знову і знову.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 16:45

  antikkristall написав:пока нет принципиально новых батарей это все болтовня, запасы в лития мизерны, нынешние потребности удолетворяются с трудом...

и роиися вперде :D :mrgreen: Смените пластинку, одно и тоже пишете каждый раз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 01:40

  antikkristall написав:пока нет принципиально новых батарей это все болтовня, запасы в лития мизерны, нынешние потребности удолетворяются с трудом...


Ой да ладно, таки правда "мизерны"? 8)

Компания «Chemetall» сообщила, что объем мировых запасов лития на сегодняшний день составляет 28 млн. тонн (эквивалент - 150 млн. тонн карбоната лития)

Спрос на металл сегодня оценивается в 23 000 тонн (122 000 тонн карбоната лития)
Представители иного информационного источника отметили, что указанные цифры мировых запасов лития являются чрезмерно заниженными, и на самом деле данный металл доступен на планете в гораздо большем количестве.

Американские исследователи не исключают возможности добычи лития с геотермальных вод Калифорнии при помощи метода, разработанного работниками Ливерморской национальной лаборатории (штат Калифорния) http://www.electra.com.ua/akkumulyator/ ... ursov.html


При теперешнем потреблении даже этого хватит где то на 1500 лет.
EKO
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