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Кінець епохи: Canon припинила
продажі своєї останньої...

Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 03:53

Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої...

Пропонуємо до обговорення:
Canon оголосила про офіційне припинення продажів EOS-1v — своєї останньої плівкової камери.

Дивися повний текст Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої плівкової камери.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 03:53

"Немецкая компания Roland Schneider Precision Engineering из Дюссельдорфа решила возобновить производство бобинных (катушечных) магнитофонов после 20 лет «простоя». Они поступят в продажу под маркой Ballfinger по цене от 9500 до 24 000 евро." Кто его знает, может это ждёт в будущем и Canon.
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