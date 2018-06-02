Canon оголосила про офіційне припинення продажів EOS-1v — своєї останньої плівкової камери.
Дивися повний текст Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої плівкової камери.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 03:53
Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої...
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Дивися повний текст Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої плівкової камери.
Додано: Нед 03 чер, 2018 03:53
"Немецкая компания Roland Schneider Precision Engineering из Дюссельдорфа решила возобновить производство бобинных (катушечных) магнитофонов после 20 лет «простоя». Они поступят в продажу под маркой Ballfinger по цене от 9500 до 24 000 евро." Кто его знает, может это ждёт в будущем и Canon.
Додано: Нед 03 чер, 2018 06:18
Ну если индустрия проф.звука вернулась к ламповым усилителям и винилу, то плёночные магнитофоны стали логичным следующим шагом.
Додано: Нед 03 чер, 2018 06:52
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