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Кінець епохи: Canon припинила
продажі своєї останньої...

Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої...
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 03:53

Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої...

Пропонуємо до обговорення:
Canon оголосила про офіційне припинення продажів EOS-1v — своєї останньої плівкової камери.

Дивися повний текст Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої плівкової камери.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 03:53

"Немецкая компания Roland Schneider Precision Engineering из Дюссельдорфа решила возобновить производство бобинных (катушечных) магнитофонов после 20 лет «простоя». Они поступят в продажу под маркой Ballfinger по цене от 9500 до 24 000 евро." Кто его знает, может это ждёт в будущем и Canon.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 06:18

Ну если индустрия проф.звука вернулась к ламповым усилителям и винилу, то плёночные магнитофоны стали логичным следующим шагом.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 06:52

  LutsMan написав:Ну если индустрия проф.звука вернулась к ламповым усилителям и винилу, то плёночные магнитофоны стали логичным следующим шагом.

К автомобилям 30-х годов тоже вернутся или все таки Тесла рулит? Понты гонять это не значит что качественнее.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:53

Понятие "понты" относится скорее к Тесле. А в вопросах хранения и передачи звука с изображением - цифровые носители только пытаются приблизится по качеству к аналоговым. Причем с точки зрения цены - качественная цифра не сильно отстает от аналога.
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:59

  LutsMan написав:Ну если индустрия проф.звука вернулась к ламповым усилителям и винилу, то плёночные магнитофоны стали логичным следующим шагом.


Очень узкие ниши для фриков и одураченных "ламповым звуком" глупцов.
Прогресс есть прогресс, и его не остановить.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 13:04

Re: Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої...

  Radon написав:А в вопросах хранения и передачи звука с изображением - цифровые носители только пытаются приблизится по качеству к аналоговым.

Ну если посетить форумы любителей качественного звука, то там с пеной у рта будут доказывать как с помощью кабеля или подставок под аппаратуру за несколько сотен баксов они смогли услышать то, что раньше не слышали. Только когда начинать проводить сравнения то разницы специалисты не видят никакой. Эти магнитофоны делают не для звука, а для мебели, такой вот аксессуар в квартире богатого меломана, показать всем как это круто и что вы лохи ни хрена не понимаете. Только слушать он его не будет.
Попаданец
 
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