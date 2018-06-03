Canon оголосила про офіційне припинення продажів EOS-1v — своєї останньої плівкової камери.
Дивися повний текст Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої плівкової камери.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 03:53
Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої плівкової камери.
Додано: Нед 03 чер, 2018 03:53
"Немецкая компания Roland Schneider Precision Engineering из Дюссельдорфа решила возобновить производство бобинных (катушечных) магнитофонов после 20 лет «простоя». Они поступят в продажу под маркой Ballfinger по цене от 9500 до 24 000 евро." Кто его знает, может это ждёт в будущем и Canon.
Додано: Нед 03 чер, 2018 06:18
Ну если индустрия проф.звука вернулась к ламповым усилителям и винилу, то плёночные магнитофоны стали логичным следующим шагом.
Додано: Нед 03 чер, 2018 06:52
Додано: Нед 03 чер, 2018 12:53
Понятие "понты" относится скорее к Тесле. А в вопросах хранения и передачи звука с изображением - цифровые носители только пытаются приблизится по качеству к аналоговым. Причем с точки зрения цены - качественная цифра не сильно отстает от аналога.
Додано: Нед 03 чер, 2018 12:59
Очень узкие ниши для фриков и одураченных "ламповым звуком" глупцов.
Прогресс есть прогресс, и его не остановить.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Нед 03 чер, 2018 13:04
Re: Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої...
Ну если посетить форумы любителей качественного звука, то там с пеной у рта будут доказывать как с помощью кабеля или подставок под аппаратуру за несколько сотен баксов они смогли услышать то, что раньше не слышали. Только когда начинать проводить сравнения то разницы специалисты не видят никакой. Эти магнитофоны делают не для звука, а для мебели, такой вот аксессуар в квартире богатого меломана, показать всем как это круто и что вы лохи ни хрена не понимаете. Только слушать он его не будет.
Додано: Нед 03 чер, 2018 14:47
К сожалению - если кто, круче ай-пода ничего не слышал, то "таки да" - на ю-тубе "специалисты" ему могут много чего рассказать. Мне, почему-то, разница в звучании между хорошим винилом и МП3 192 кбит/с все-таки слышна, несмотря на возраст (бобинника хорошего, в свое время не заимел). Но в статье ведь речь идет немного о другом: упомянутые камеры относятся к категории ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ!!! (задачи у них другие чуток) А так и ежу понятно, что в быту альтернативы мыльницам со смартфонами для фотографии нет, и пленка это чисто для гиков.
Додано: Нед 03 чер, 2018 14:52
Re: Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої...
Может мир не такой дискретный, как Вам кажется ? Мир не чёрный и белый. Если на товар есть спрос, значит он имеет право на жизнь.
Что вы здесь пытаетесь мне доказать ? Для кого-то картины великих художников бесценны и они за них готовы платить СОТНИ миллионов долларов, а для других это мазня, которая не стоит гроша ломанного. Каждому своё.
Додано: Пон 04 чер, 2018 05:30
Re: Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої...
Ну почему как идёт разговор о сравнении аналога с цифрой, то тут же начинают вспоминать мп3. Тогда давайте вспомним аналоговое звучание советских кассетных магнитофонов да и ещё на советской ленте и когда они пищать начинают. Как раз достойный вариант. А тут аналоговый аппарат за несколько тысяч долларов, тогда давайте сравнивать с цифровой аппаратурой соответствующей ценовой категорией.
P.S. Некоторые винилы у меня в прошлом звучали не фонтан как, я бы лучше мп3 послушал.
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