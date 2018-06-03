Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої...

Додано: Нед 03 чер, 2018 13:04

Radon написав: А в вопросах хранения и передачи звука с изображением - цифровые носители только пытаются приблизится по качеству к аналоговым. А в вопросах хранения и передачи звука с изображением - цифровые носители только пытаются приблизится по качеству к аналоговым.

Ну если посетить форумы любителей качественного звука, то там с пеной у рта будут доказывать как с помощью кабеля или подставок под аппаратуру за несколько сотен баксов они смогли услышать то, что раньше не слышали. Только когда начинать проводить сравнения то разницы специалисты не видят никакой. Эти магнитофоны делают не для звука, а для мебели, такой вот аксессуар в квартире богатого меломана, показать всем как это круто и что вы лохи ни хрена не понимаете. Только слушать он его не будет.