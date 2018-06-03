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Кінець епохи: Canon припинила
продажі своєї останньої...

Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 05:41

Re: Кінець епохи: Canon припинила продажі своєї останньої...

  LutsMan написав:Может мир не такой дискретный, как Вам кажется ? Мир не чёрный и белый. Если на товар есть спрос, значит он имеет право на жизнь.
Что вы здесь пытаетесь мне доказать ? Для кого-то картины великих художников бесценны и они за них готовы платить СОТНИ миллионов долларов, а для других это мазня, которая не стоит гроша ломанного. Каждому своё.

Хорошее сравнение с картинами, которые будут висеть на стене, как и камера или магнитофон рядом для интерьера. Только пользоваться ими не будут и для кого-то эти аппараты гроша ломанного не будут стоить.
P.S. Вопрос, а плёнки у нас ещё проявляют, а то получиться как в кино Кодахром. А в Праге в супермаркете видел в ассортименте кассетные магнитофоны. Я даже не знал, что они ещё есть в продаже. :D Во как отстал от жизни.
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