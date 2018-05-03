Центральний банк може втратити свою перевагу впливати на економіку, якщо криптовалюти стануть ще більш поширені.
Дивися повний текст Центральним банкам доведеться конкурувати з криптовалютою - МВФ.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 04:13
Центральним банкам доведеться конкурувати з...
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Дивися повний текст Центральним банкам доведеться конкурувати з криптовалютою - МВФ.
Додано: Нед 03 чер, 2018 04:13
Поезд уехал. Никто никакие криптовалюты центробанков покупать не будет уже. Доигрались в черный пиар биткоина для защиты старых банковских систем. Цифровалюты уничтожат центробанки и валюты мира. Мир изменится навсегда, и текущим банковским спрутами в нём больше не место.
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