Центральний банк може втратити свою перевагу впливати на економіку, якщо криптовалюти стануть ще більш поширені.
Дивися повний текст Центральним банкам доведеться конкурувати з криптовалютою - МВФ.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 04:13
Центральним банкам доведеться конкурувати з...
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Дивися повний текст Центральним банкам доведеться конкурувати з криптовалютою - МВФ.
Додано: Нед 03 чер, 2018 04:13
Поезд уехал. Никто никакие криптовалюты центробанков покупать не будет уже. Доигрались в черный пиар биткоина для защиты старых банковских систем. Цифровалюты уничтожат центробанки и валюты мира. Мир изменится навсегда, и текущим банковским спрутами в нём больше не место.
Додано: Нед 03 чер, 2018 06:28
"Никто никакие криптовалюты центробанков покупать не будет уже." - это Вы так думаете, а теперь давайте представим себе какой-нить цифровой крипто-ОВГЗ, выпущенный НБУ. Как вы думаете, как быстро и в каком объёме государственные Ощад, УкрГаз и т.д. накупятся этой ерунды ? Я уверен, что сразу после звонка предПравления банка из АП и столько , сколько скажут. Если есть какой-то финансовый механизм, то как его использовать придумают очень быстро - было-бы желание.
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