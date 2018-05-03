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Центральним банкам
доведеться конкурувати з...

Центральним банкам доведеться конкурувати з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 04:13

Центральним банкам доведеться конкурувати з...

Пропонуємо до обговорення:
Центральний банк може втратити свою перевагу впливати на економіку, якщо криптовалюти стануть ще більш поширені.

Дивися повний текст Центральним банкам доведеться конкурувати з криптовалютою - МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 04:13

Поезд уехал. Никто никакие криптовалюты центробанков покупать не будет уже. Доигрались в черный пиар биткоина для защиты старых банковских систем. Цифровалюты уничтожат центробанки и валюты мира. Мир изменится навсегда, и текущим банковским спрутами в нём больше не место.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 06:28

"Никто никакие криптовалюты центробанков покупать не будет уже." - это Вы так думаете, а теперь давайте представим себе какой-нить цифровой крипто-ОВГЗ, выпущенный НБУ. Как вы думаете, как быстро и в каком объёме государственные Ощад, УкрГаз и т.д. накупятся этой ерунды ? Я уверен, что сразу после звонка предПравления банка из АП и столько , сколько скажут. Если есть какой-то финансовый механизм, то как его использовать придумают очень быстро - было-бы желание.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:12

LutsMan

Именно так, по большому счету, разницы-то никакой и не будет - бумага в нацвалюте или бумага в нац(крипто)валюте.

А учитывая тенденции последнего времени (ограничение наличных расчетов смешной суммой в 1900 долларов) - возможно, даже ПРИДЕТСЯ пользоваться такого рода механизмами...
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:02

locustsucol Криптовалюты - это не только метод расчета, но и цифровые контракты, которые могут полностью убрать всю бюрократию.

Допустим, есть государственный пенсионный фонд, куда ты каждый месяц платишь часть зарплаты. Этот фонд полностью электронный. Ровно в назначенное время ты автоматически начинаешь на свой получать деньги с этого фонда. Причем, сумма полностью рассчитана по формуле. Все автоматом, никаких "принесите бумажки".

Так же автоматом по формуле могут сниматься налоги с зарплаты и распределяться по счетам. Все автоматом, никакого бухгалтера не нужно. Куда ушли деньги видно в выписке.

Криптоконтракты позволяют проследить как были потрачены твои деньги вплоть до покупки тряпки техничкой в школе.

Государство любит следить за гражданами, но ненавидит, когда граждане следят за ним. Я думаю, что сопротивление будет колоссальное.
myshapiton
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