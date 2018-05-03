Центральним банкам доведеться конкурувати з...

Додано: Пон 04 чер, 2018 19:06

myshapiton написав: locustsucol Криптовалюты - это не только метод расчета, но и цифровые контракты, которые могут полностью убрать всю бюрократию.



Допустим, есть государственный пенсионный фонд, куда ты каждый месяц платишь часть зарплаты. Этот фонд полностью электронный. Ровно в назначенное время ты автоматически начинаешь на свой получать деньги с этого фонда. Причем, сумма полностью рассчитана по формуле. Все автоматом, никаких "принесите бумажки".



Так же автоматом по формуле могут сниматься налоги с зарплаты и распределяться по счетам. Все автоматом, никакого бухгалтера не нужно. Куда ушли деньги видно в выписке.



Криптоконтракты позволяют проследить как были потрачены твои деньги вплоть до покупки тряпки техничкой в школе.



Государство любит следить за гражданами, но ненавидит, когда граждане следят за ним. Я думаю, что сопротивление будет колоссальное. locustsucol Криптовалюты - это не только метод расчета, но и цифровые контракты, которые могут полностью убрать всю бюрократию.Допустим, есть государственный пенсионный фонд, куда ты каждый месяц платишь часть зарплаты. Этот фонд полностью электронный. Ровно в назначенное время ты автоматически начинаешь на свой получать деньги с этого фонда. Причем, сумма полностью рассчитана по формуле. Все автоматом, никаких "принесите бумажки".Так же автоматом по формуле могут сниматься налоги с зарплаты и распределяться по счетам. Все автоматом, никакого бухгалтера не нужно. Куда ушли деньги видно в выписке.Криптоконтракты позволяют проследить как были потрачены твои деньги вплоть до покупки тряпки техничкой в школе.Государство любит следить за гражданами, но ненавидит, когда граждане следят за ним. Я думаю, что сопротивление будет колоссальное.

Тут есть два нюанса.Чтобы это все автоматизировать и сделать прозрачным, на самом деле не нужна никакая крипта. От слова вообще. Как на ваш пример с пенсионным - почти аналогично работают те же депозитные договора в банках, ровно в назначенное время вам падают деньги со счета, в назначенное время начисляются, списываются по долгосрочному поручению с ЗП - и все это работает безо всякой крипты. Все операции до мельчайших подробностей в принципе можно показать, и все будет 100% прозрачно. И для этого не нужны все эти заморочки с леджерами и распределенностью (описанная вами система по определению централизована, и децентрализованная транзакционная ситема в ней абсурдна), "пересичному" так или иначе придется доверять некоей третьей стороне, ибо не будет он у себя держать ноду со всей базой. Излюбленная тактика криптофанатов - пихать крипту туда, где она вообщем-то и не нужна, где можно обойтись намного более простыми решениями, а все преимущества блокчейна сводятся почти к нулю. Причем, на беду криптофанатов, их с огромной силой тянет именно в самые неудачные для крипты ниши, при том, что у нее вполне может быть отличное и целесообразное применение.Второе - всегда может быть что-то между системой и ее участниками, что в любой, даже идеально налаженный и автоматизированный процесс, внесет "принесите бумажки". Докажите что вы это вы, что счет с которого были отчисления ваш, что счет, куда будут капать деньги - тоже, хотите просмотреть все движения до мелочей - пройдите полную идентификацию с флюоорографией и соскобом - при желании тут всегда можно создать бюрократию, мало того, еще и обосновать заботой о безопасности.