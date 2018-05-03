Центральний банк може втратити свою перевагу впливати на економіку, якщо криптовалюти стануть ще більш поширені.
Дивися повний текст Центральним банкам доведеться конкурувати з криптовалютою - МВФ.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 04:13
Центральним банкам доведеться конкурувати з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Центральним банкам доведеться конкурувати з криптовалютою - МВФ.
Додано: Нед 03 чер, 2018 04:13
Поезд уехал. Никто никакие криптовалюты центробанков покупать не будет уже. Доигрались в черный пиар биткоина для защиты старых банковских систем. Цифровалюты уничтожат центробанки и валюты мира. Мир изменится навсегда, и текущим банковским спрутами в нём больше не место.
Додано: Нед 03 чер, 2018 06:28
"Никто никакие криптовалюты центробанков покупать не будет уже." - это Вы так думаете, а теперь давайте представим себе какой-нить цифровой крипто-ОВГЗ, выпущенный НБУ. Как вы думаете, как быстро и в каком объёме государственные Ощад, УкрГаз и т.д. накупятся этой ерунды ? Я уверен, что сразу после звонка предПравления банка из АП и столько , сколько скажут. Если есть какой-то финансовый механизм, то как его использовать придумают очень быстро - было-бы желание.
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:12
LutsMan
Именно так, по большому счету, разницы-то никакой и не будет - бумага в нацвалюте или бумага в нац(крипто)валюте.
А учитывая тенденции последнего времени (ограничение наличных расчетов смешной суммой в 1900 долларов) - возможно, даже ПРИДЕТСЯ пользоваться такого рода механизмами...
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:02
locustsucol Криптовалюты - это не только метод расчета, но и цифровые контракты, которые могут полностью убрать всю бюрократию.
Допустим, есть государственный пенсионный фонд, куда ты каждый месяц платишь часть зарплаты. Этот фонд полностью электронный. Ровно в назначенное время ты автоматически начинаешь на свой получать деньги с этого фонда. Причем, сумма полностью рассчитана по формуле. Все автоматом, никаких "принесите бумажки".
Так же автоматом по формуле могут сниматься налоги с зарплаты и распределяться по счетам. Все автоматом, никакого бухгалтера не нужно. Куда ушли деньги видно в выписке.
Криптоконтракты позволяют проследить как были потрачены твои деньги вплоть до покупки тряпки техничкой в школе.
Государство любит следить за гражданами, но ненавидит, когда граждане следят за ним. Я думаю, что сопротивление будет колоссальное.
Додано: Пон 04 чер, 2018 19:06
Re: Центральним банкам доведеться конкурувати з...
Тут есть два нюанса.
Чтобы это все автоматизировать и сделать прозрачным, на самом деле не нужна никакая крипта. От слова вообще. Как на ваш пример с пенсионным - почти аналогично работают те же депозитные договора в банках, ровно в назначенное время вам падают деньги со счета, в назначенное время начисляются, списываются по долгосрочному поручению с ЗП - и все это работает безо всякой крипты. Все операции до мельчайших подробностей в принципе можно показать, и все будет 100% прозрачно. И для этого не нужны все эти заморочки с леджерами и распределенностью (описанная вами система по определению централизована, и децентрализованная транзакционная ситема в ней абсурдна), "пересичному" так или иначе придется доверять некоей третьей стороне, ибо не будет он у себя держать ноду со всей базой. Излюбленная тактика криптофанатов - пихать крипту туда, где она вообщем-то и не нужна, где можно обойтись намного более простыми решениями, а все преимущества блокчейна сводятся почти к нулю. Причем, на беду криптофанатов, их с огромной силой тянет именно в самые неудачные для крипты ниши, при том, что у нее вполне может быть отличное и целесообразное применение.
Второе - всегда может быть что-то между системой и ее участниками, что в любой, даже идеально налаженный и автоматизированный процесс, внесет "принесите бумажки". Докажите что вы это вы, что счет с которого были отчисления ваш, что счет, куда будут капать деньги - тоже, хотите просмотреть все движения до мелочей - пройдите полную идентификацию с флюоорографией и соскобом - при желании тут всегда можно создать бюрократию, мало того, еще и обосновать заботой о безопасности.
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