Центральний банк може втратити свою перевагу впливати на економіку, якщо криптовалюти стануть ще більш поширені.
Дивися повний текст Центральним банкам доведеться конкурувати з криптовалютою - МВФ.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 04:13
Центральним банкам доведеться конкурувати з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Центральним банкам доведеться конкурувати з криптовалютою - МВФ.
Додано: Нед 03 чер, 2018 04:13
Поезд уехал. Никто никакие криптовалюты центробанков покупать не будет уже. Доигрались в черный пиар биткоина для защиты старых банковских систем. Цифровалюты уничтожат центробанки и валюты мира. Мир изменится навсегда, и текущим банковским спрутами в нём больше не место.
Додано: Нед 03 чер, 2018 06:28
"Никто никакие криптовалюты центробанков покупать не будет уже." - это Вы так думаете, а теперь давайте представим себе какой-нить цифровой крипто-ОВГЗ, выпущенный НБУ. Как вы думаете, как быстро и в каком объёме государственные Ощад, УкрГаз и т.д. накупятся этой ерунды ? Я уверен, что сразу после звонка предПравления банка из АП и столько , сколько скажут. Если есть какой-то финансовый механизм, то как его использовать придумают очень быстро - было-бы желание.
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:12
LutsMan
Именно так, по большому счету, разницы-то никакой и не будет - бумага в нацвалюте или бумага в нац(крипто)валюте.
А учитывая тенденции последнего времени (ограничение наличных расчетов смешной суммой в 1900 долларов) - возможно, даже ПРИДЕТСЯ пользоваться такого рода механизмами...
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:02
locustsucol Криптовалюты - это не только метод расчета, но и цифровые контракты, которые могут полностью убрать всю бюрократию.
Допустим, есть государственный пенсионный фонд, куда ты каждый месяц платишь часть зарплаты. Этот фонд полностью электронный. Ровно в назначенное время ты автоматически начинаешь на свой получать деньги с этого фонда. Причем, сумма полностью рассчитана по формуле. Все автоматом, никаких "принесите бумажки".
Так же автоматом по формуле могут сниматься налоги с зарплаты и распределяться по счетам. Все автоматом, никакого бухгалтера не нужно. Куда ушли деньги видно в выписке.
Криптоконтракты позволяют проследить как были потрачены твои деньги вплоть до покупки тряпки техничкой в школе.
Государство любит следить за гражданами, но ненавидит, когда граждане следят за ним. Я думаю, что сопротивление будет колоссальное.
Додано: Пон 04 чер, 2018 19:06
Re: Центральним банкам доведеться конкурувати з...
Тут есть два нюанса.
Чтобы это все автоматизировать и сделать прозрачным, на самом деле не нужна никакая крипта. От слова вообще. Как на ваш пример с пенсионным - почти аналогично работают те же депозитные договора в банках, ровно в назначенное время вам падают деньги со счета, в назначенное время начисляются, списываются по долгосрочному поручению с ЗП - и все это работает безо всякой крипты. Все операции до мельчайших подробностей в принципе можно показать, и все будет 100% прозрачно. И для этого не нужны все эти заморочки с леджерами и распределенностью (описанная вами система по определению централизована, и децентрализованная транзакционная ситема в ней абсурдна), "пересичному" так или иначе придется доверять некоей третьей стороне, ибо не будет он у себя держать ноду со всей базой. Излюбленная тактика криптофанатов - пихать крипту туда, где она вообщем-то и не нужна, где можно обойтись намного более простыми решениями, а все преимущества блокчейна сводятся почти к нулю. Причем, на беду криптофанатов, их с огромной силой тянет именно в самые неудачные для крипты ниши, при том, что у нее вполне может быть отличное и целесообразное применение.
Второе - всегда может быть что-то между системой и ее участниками, что в любой, даже идеально налаженный и автоматизированный процесс, внесет "принесите бумажки". Докажите что вы это вы, что счет с которого были отчисления ваш, что счет, куда будут капать деньги - тоже, хотите просмотреть все движения до мелочей - пройдите полную идентификацию с флюоорографией и соскобом - при желании тут всегда можно создать бюрократию, мало того, еще и обосновать заботой о безопасности.
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Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:58
Модератор захотел инициировать срач с переходом на личности, забавно
Ошибка криптофобов в том, что они не вникли в проблематику целиком, но это не мешает им в гневном порыве навешать ярлыков, накинуть на вентилятор и хлопнуть дверью уходя. Другими словами, одно эмоции вместо рационального обсуждения.
Первое. Да, теоретически можно создать подобную систему без блокчейна. И нечто близкое к ней создали эстонцы со своим электронным правительством.
а. нынешние системы нужно защищать от проникновения извне, в то время как блокчейн может быть абсолютно открыт внешнему миру
б. нынешняя система с закрытым исходным кодом, а блокчейн может быть с открытым кодом (инспектируемым гражданами, исчерпывающее доверие к системе); если ты не в курсе, а это очевидно, то открытый код для систем защиты данных просто стандарт
Второе. Криптография позволяет применять большое количество открытых ключей. Это значит, что я своим ключом могу подписать транзакцию, но данные по этой транзакции сможет прочитать только та сторона, открытый ключ которой я использовал. Например, с меня автоматизированно сняли налоги (этот процесс я запускаю подписыванием получения зарплаты своим ключом) и далее каждая транзакция в госорганы подписывается своим уникальным ключом - Пенсионный фонд получает доступ исключительно к своей порции данных, налоговая получает только к своей порции, соцстрах к своей и т.д.
Получается, что все данные открыты, но прочитать их может только тот, кому оно предназначено. Сейчас БД открыты и мы даже не представляем кто и когда получает доступ к нашим данным. Более того, эти данные можно найти на Петровке на базаре.
Третье. Базу данных блокчейн невозможно подделать by design. Ни одна из современных БД не может такого гарантировать. И это главная причина по которой любой, кто рассказывает, что "такое можно сделать без блокчейн", либо не знает о чем говорит, либо откровенно врет!
Четвертое. Блокчейн наиболее продуктивен при совместном использовании с криптовалютами, т.к. сейчас нужен операционист/кассир (человек), чтобы проверил и провел транзакцию и "оцифровал" ее для блокчейна, а при использовании крипты факт получения денег обрабатывает БЕЗ ПОСРЕДНИКА в виде банка, напрямую между людьми.
Ты помнишь телефонистов, которые раньше целый день тыкали провода из одного разъема в другой? Их всех заменили АТС и была жуткая безработица среди телефонистов.
То же самое блокчейн должен сделать с банкирами в финансовой сфере. Они лишнее звено.
Пятое. Верификацию личности нужно будет сделать один раз у нотариуса, а далее цифровая подпись (+ телефон или вторая/третья подпись свидетеля, например). По закону ничего не изменится, нотариус и сейчас занимается идентификацией личности граждан.
Последнее, ни блокчейн, ни криптовалюта не требует децентрализацию. Это совершенно отдельная "фишка", которая требовалась для того, чтобы нагнуть госорганы всего мира. Ты можешь свой блокчейн бекапить точно так же архаично, как бансковскую БД в одном экземпляре.
Додано: Суб 09 чер, 2018 10:52
Re: Центральним банкам доведеться конкурувати з...
И где ж это я перешел на личности?
Любую систему нужно защищать
Нет никакой проблемы такую систему сделать открытой
Криптография не равно решение на блокчейне. Без всякого блокчейна можно применять большое количество открытых ключей и пр.
Про открытость БД сейчас вы тоже крайне преувеличиваете.
Не совсем так. Ее невозможно подделать, если она реализована действительно как распределенная и децентрализованная система. Если же система изначально централизована и таковой и останется, то построение ее на блокчейне не имеет никакого смысла.
Это не наиболее продуктивное, а наиболее популярное его применение.
Не должен, а теоретически может сделать. И не с банкирами вообще, а лишь с транзакционным бизнесом. Но по факту пока нет предпосылок того, чтобы крипта действительно заменила другие платежные системы.
Дело не конкретно в верификации личности, а в том, что бюрократия, искажение данных могут быть внесены так или иначе на этапе внесения данных в систему и получения к ней доступа.
Как раз не отдельная, децентрализация - это ключевая характеристика технологии. Ее суть - обеспечение целостности некой БД между сторонами, которые не доверяют друг другу. В централизованном решении эта технология абсолютно бессмысленна и неэффективна - типа как самостоятельно высчитывать цепочку хешей для защиты от самих себя в своем датацентре.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:31
Настойчиво называя криптофанатом
Я не порохобот, криптофанат и сектант Маска. Я просто опровергаю ложные утверждения.
Блин, очень долго описывать. Если кратко, то в отличие от "других систем" криптоактивы защищены самим дизайном системы. Начиная от способа создания "самозащищенной" базы данных и заканчивая консенсусом в системе. Ты не можешь ни подменить БД, ни изменить ее, даже если ты взломаешь компьютер. Взломаешь ты ОДИН ИЗ клиентов, что дальше? Ничего. Да, атака 51% проходит в альткоинах, но применимо только для PoW и только для активов с малой капитализацией. PoS предположительно решил и эту проблему.
Что там еще защищать?
Да, блокчейн, смарт-контракты и криптовалюта смешивается в кашу и трудно разобраться. Я в данном случае писал про смарт-контракты, которые основаны на криптоактивах, основанные на блокчейне. Именно смарт-контракты позволяют делать фокусы с автоматизацией процессов.
Сегодня запустился EOS, который, по пока неподтвержденным заявлениям, позволяет делать по-сути распределенные сервера. Например, распределенное файловое хранилище, где я за хранение чужих данных смогу получать деньги. Привет Гуглу!
И что-что, а про открытость БД я далеко не преувеличиваю! Тут можно посмотреть кто, кому и сколько:
А тут рассказывается как люди этим пользуются в реальной жизни:
Разве раньше такое было возможным???
Имеет смысл. Ибо, дешифровать БД для изменения и затем зашифровать очень затруднительно при постоянно добавляющихся данных. Например, земельный кадастр в Украине. Пока кто-то захочет изменить БД, придет новая запись о земле в БД и все, что делал взломщик уже не актуально. И так постоянно добавляются новые записи и он не будет успевать провести операцию подмены.
С децентрализацией все просто усложняется в геометрической прогрессии. Впрочем, я не вижу причины не сделать по серваку в каждом районном/областном центре. Размер базы смешной. Для сравнения, за 7 лет все транзакции по битку занимают 150 Гб.
Почему нет? Ripple уже рвется в бой. Там очень серьезное сопротивление на национальном уровне и со стороны SWIFT. Первым не нравится, что стабильность системы обеспечивается никем не контролируемой монетой XRP, а вторым, что их выкинут с рынка. А технически система готова. Транзакция между банками происходит мгновенно, да еще и с автоматической конвертацией фиатной валюты по форексу.
Хэши - это про устаревший PoW. Proof-of-Stake уже на дворе.
У нас опять проблема с дефинициями. Блокчейн - это всего лишь БД, просто метод записи (отписался выше), а децентрализация c подборами хэшей - это о механизме консенсуса в сети! Там хренова гора технологий, тут маст-хэв для закладок:
Реально мозг начинает выносить, когда узнаешь, что есть крипта вообще без блокчейн - IOTA. И консенсусов уже дофига разработали, в том числе и Proof-of-Storage(!) Короче, все не так просто, если начинаешь вникать.
Настоятельно рекомендую изучить ссылки несмотря на большой объем текста и сложность понимания. Мы сможем вести дискуссии на одной волне, да и в жизни пригодится еще сотни раз
Додано: П'ят 15 чер, 2018 18:33
ЗЫ: Еще есть интересный проект Waves, которые первые создали децентрализованную биржу. Это так, о наступившем будущем, где люди взаимодействуют напрямую.
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