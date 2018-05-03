Центральним банкам доведеться конкурувати з...

Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:58

Faceless написав: Тут есть два нюанса.

Чтобы это все автоматизировать и сделать прозрачным, на самом деле не нужна никакая крипта. От слова вообще. Как на ваш пример с пенсионным - почти аналогично работают те же депозитные договора в банках, ровно в назначенное время вам падают деньги со счета, в назначенное время начисляются, списываются по долгосрочному поручению с ЗП - и все это работает безо всякой крипты. Все операции до мельчайших подробностей в принципе можно показать, и все будет 100% прозрачно. И для этого не нужны все эти заморочки с леджерами и распределенностью (описанная вами система по определению централизована, и децентрализованная транзакционная ситема в ней абсурдна), "пересичному" так или иначе придется доверять некоей третьей стороне, ибо не будет он у себя держать ноду со всей базой. Излюбленная тактика криптофанатов - пихать крипту туда, где она вообщем-то и не нужна, где можно обойтись намного более простыми решениями, а все преимущества блокчейна сводятся почти к нулю. Причем, на беду криптофанатов, их с огромной силой тянет именно в самые неудачные для крипты ниши, при том, что у нее вполне может быть отличное и целесообразное применение.

Второе - всегда может быть что-то между системой и ее участниками, что в любой, даже идеально налаженный и автоматизированный процесс, внесет "принесите бумажки". Докажите что вы это вы, что счет с которого были отчисления ваш, что счет, куда будут капать деньги - тоже, хотите просмотреть все движения до мелочей - пройдите полную идентификацию с флюоорографией и соскобом - при желании тут всегда можно создать бюрократию, мало того, еще и обосновать заботой о безопасности. Тут есть два нюанса.Чтобы это все автоматизировать и сделать прозрачным, на самом деле не нужна никакая крипта. От слова вообще. Как на ваш пример с пенсионным - почти аналогично работают те же депозитные договора в банках, ровно в назначенное время вам падают деньги со счета, в назначенное время начисляются, списываются по долгосрочному поручению с ЗП - и все это работает безо всякой крипты. Все операции до мельчайших подробностей в принципе можно показать, и все будет 100% прозрачно. И для этого не нужны все эти заморочки с леджерами и распределенностью (описанная вами система по определению централизована, и децентрализованная транзакционная ситема в ней абсурдна), "пересичному" так или иначе придется доверять некоей третьей стороне, ибо не будет он у себя держать ноду со всей базой. Излюбленная тактика криптофанатов - пихать крипту туда, где она вообщем-то и не нужна, где можно обойтись намного более простыми решениями, а все преимущества блокчейна сводятся почти к нулю. Причем, на беду криптофанатов, их с огромной силой тянет именно в самые неудачные для крипты ниши, при том, что у нее вполне может быть отличное и целесообразное применение.Второе - всегда может быть что-то между системой и ее участниками, что в любой, даже идеально налаженный и автоматизированный процесс, внесет "принесите бумажки". Докажите что вы это вы, что счет с которого были отчисления ваш, что счет, куда будут капать деньги - тоже, хотите просмотреть все движения до мелочей - пройдите полную идентификацию с флюоорографией и соскобом - при желании тут всегда можно создать бюрократию, мало того, еще и обосновать заботой о безопасности.

Модератор захотел инициировать срач с переходом на личности, забавноОшибка криптофобов в том, что они не вникли в проблематику целиком, но это не мешает им в гневном порыве навешать ярлыков, накинуть на вентилятор и хлопнуть дверью уходя. Другими словами, одно эмоции вместо рационального обсуждения.Да, теоретически можно создать подобную систему без блокчейна. И нечто близкое к ней создали эстонцы со своим электронным правительством.а. нынешние системы нужно защищать от проникновения извне, в то время как блокчейн может быть абсолютно открыт внешнему мируб. нынешняя система с закрытым исходным кодом, а блокчейн может быть с открытым кодом (инспектируемым гражданами, исчерпывающее доверие к системе); если ты не в курсе, а это очевидно, то открытый код для систем защиты данных просто стандартКриптография позволяет применять большое количество открытых ключей. Это значит, что я своим ключом могу подписать транзакцию, но данные по этой транзакции сможет прочитать только та сторона, открытый ключ которой я использовал. Например, с меня автоматизированно сняли налоги (этот процесс я запускаю подписыванием получения зарплаты своим ключом) и далее каждая транзакция в госорганы подписывается своим уникальным ключом - Пенсионный фонд получает доступ исключительно к своей порции данных, налоговая получает только к своей порции, соцстрах к своей и т.д.Получается, что все данные открыты, но прочитать их может только тот, кому оно предназначено. Сейчас БД открыты и мы даже не представляем кто и когда получает доступ к нашим данным. Более того, эти данные можно найти на Петровке на базаре.Базу данных блокчейн невозможно подделать by design. Ни одна из современных БД не может такого гарантировать. И это главная причина по которой любой, кто рассказывает, что "такое можно сделать без блокчейн", либо не знает о чем говорит, либо откровенно врет!Блокчейн наиболее продуктивен при совместном использовании с криптовалютами, т.к. сейчас нужен операционист/кассир (человек), чтобы проверил и провел транзакцию и "оцифровал" ее для блокчейна, а при использовании крипты факт получения денег обрабатывает БЕЗ ПОСРЕДНИКА в виде банка, напрямую между людьми.Ты помнишь телефонистов, которые раньше целый день тыкали провода из одного разъема в другой? Их всех заменили АТС и была жуткая безработица среди телефонистов.То же самое блокчейн должен сделать с банкирами в финансовой сфере. Они лишнее звено.Верификацию личности нужно будет сделать один раз у нотариуса, а далее цифровая подпись (+ телефон или вторая/третья подпись свидетеля, например). По закону ничего не изменится, нотариус и сейчас занимается идентификацией личности граждан.ни блокчейн, ни криптовалюта не требует децентрализацию. Это совершенно отдельная "фишка", которая требовалась для того, чтобы нагнуть госорганы всего мира. Ты можешь свой блокчейн бекапить точно так же архаично, как бансковскую БД в одном экземпляре.