Центральним банкам доведеться конкурувати з...

Додано: Нед 17 чер, 2018 20:24

myshapiton написав: Настойчиво называя криптофанатом Настойчиво называя криптофанатом

myshapiton написав: Блин, очень долго описывать. Если кратко, то в отличие от "других систем" криптоактивы защищены самим дизайном системы. Начиная от способа создания "самозащищенной" базы данных и заканчивая консенсусом в системе. Ты не можешь ни подменить БД, ни изменить ее, даже если ты взломаешь компьютер. Взломаешь ты ОДИН ИЗ клиентов, что дальше? Ничего. Да, атака 51% проходит в альткоинах, но применимо только для PoW и только для активов с малой капитализацией. PoS предположительно решил и эту проблему. Блин, очень долго описывать. Если кратко, то в отличие от "других систем" криптоактивы защищены самим дизайном системы. Начиная от способа создания "самозащищенной" базы данных и заканчивая консенсусом в системе. Ты не можешь ни подменить БД, ни изменить ее, даже если ты взломаешь компьютер. Взломаешь ты ОДИН ИЗ клиентов, что дальше? Ничего. Да, атака 51% проходит в альткоинах, но применимо только для PoW и только для активов с малой капитализацией. PoS предположительно решил и эту проблему.

myshapiton написав: Да, блокчейн, смарт-контракты и криптовалюта смешивается в кашу и трудно разобраться. Я в данном случае писал про смарт-контракты, которые основаны на криптоактивах, основанные на блокчейне. Именно смарт-контракты позволяют делать фокусы с автоматизацией процессов.



Сегодня запустился EOS, который, по пока неподтвержденным заявлениям, позволяет делать по-сути распределенные сервера. Например, распределенное файловое хранилище, где я за хранение чужих данных смогу получать деньги. Привет Гуглу! Да, блокчейн, смарт-контракты и криптовалюта смешивается в кашу и трудно разобраться. Я в данном случае писал про смарт-контракты, которые основаны на криптоактивах, основанные на блокчейне. Именно смарт-контракты позволяют делать фокусы с автоматизацией процессов.Сегодня запустился EOS, который, по пока неподтвержденным заявлениям, позволяет делать по-сути распределенные сервера. Например, распределенное файловое хранилище, где я за хранение чужих данных смогу получать деньги. Привет Гуглу!

myshapiton написав: И что-что, а про открытость БД я далеко не преувеличиваю! Тут можно посмотреть кто, кому и сколько: https://bitinfocharts.com/bitcoin/addre ... RrGhM3JYwe

И что-что, а про открытость БД я далеко не преувеличиваю! Тут можно посмотреть кто, кому и сколько:... RrGhM3JYwe

myshapiton написав: Сейчас БД открыты и мы даже не представляем кто и когда получает доступ к нашим данным. Более того, эти данные можно найти на Петровке на базаре. Сейчас БД открыты и мы даже не представляем кто и когда получает доступ к нашим данным. Более того, эти данные можно найти на Петровке на базаре.

myshapiton написав: Имеет смысл. Ибо, дешифровать БД для изменения и затем зашифровать очень затруднительно при постоянно добавляющихся данных. Например, земельный кадастр в Украине. Пока кто-то захочет изменить БД, придет новая запись о земле в БД и все, что делал взломщик уже не актуально. И так постоянно добавляются новые записи и он не будет успевать провести операцию подмены.



С децентрализацией все просто усложняется в геометрической прогрессии. Впрочем, я не вижу причины не сделать по серваку в каждом районном/областном центре. Размер базы смешной. Для сравнения, за 7 лет все транзакции по битку занимают 150 Гб. Имеет смысл. Ибо, дешифровать БД для изменения и затем зашифровать очень затруднительно при постоянно добавляющихся данных. Например, земельный кадастр в Украине. Пока кто-то захочет изменить БД, придет новая запись о земле в БД и все, что делал взломщик уже не актуально. И так постоянно добавляются новые записи и он не будет успевать провести операцию подмены.С децентрализацией все просто усложняется в геометрической прогрессии. Впрочем, я не вижу причины не сделать по серваку в каждом районном/областном центре. Размер базы смешной. Для сравнения, за 7 лет все транзакции по битку занимают 150 Гб.

myshapiton написав: С децентрализацией все просто усложняется в геометрической прогрессии. Впрочем, я не вижу причины не сделать по серваку в каждом районном/областном центре. Размер базы смешной. Для сравнения, за 7 лет все транзакции по битку занимают 150 Гб. С децентрализацией все просто усложняется в геометрической прогрессии. Впрочем, я не вижу причины не сделать по серваку в каждом районном/областном центре. Размер базы смешной. Для сравнения, за 7 лет все транзакции по битку занимают 150 Гб.

myshapiton написав: Почему нет? Ripple уже рвется в бой. Там очень серьезное сопротивление на национальном уровне и со стороны SWIFT. Первым не нравится, что стабильность системы обеспечивается никем не контролируемой монетой XRP, а вторым, что их выкинут с рынка. А технически система готова. Транзакция между банками происходит мгновенно, да еще и с автоматической конвертацией фиатной валюты по форексу. Почему нет? Ripple уже рвется в бой. Там очень серьезное сопротивление на национальном уровне и со стороны SWIFT. Первым не нравится, что стабильность системы обеспечивается никем не контролируемой монетой XRP, а вторым, что их выкинут с рынка. А технически система готова. Транзакция между банками происходит мгновенно, да еще и с автоматической конвертацией фиатной валюты по форексу.

myshapiton написав: Хэши - это про устаревший PoW. Proof-of-Stake уже на дворе.



У нас опять проблема с дефинициями. Блокчейн - это всего лишь БД, просто метод записи (отписался выше), а децентрализация c подборами хэшей - это о механизме консенсуса в сети! Там хренова гора технологий, тут маст-хэв для закладок:

https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3136559



Реально мозг начинает выносить, когда узнаешь, что есть крипта вообще без блокчейн - IOTA. И консенсусов уже дофига разработали, в том числе и Proof-of-Storage(!) Короче, все не так просто, если начинаешь вникать.



Настоятельно рекомендую изучить ссылки несмотря на большой объем текста и сложность понимания. Мы сможем вести дискуссии на одной волне, да и в жизни пригодится еще сотни раз Хэши - это про устаревший PoW. Proof-of-Stake уже на дворе.У нас опять проблема с дефинициями. Блокчейн - это всего лишь БД, просто метод записи (отписался выше), а децентрализация c подборами хэшей - это о механизме консенсуса в сети! Там хренова гора технологий, тут маст-хэв для закладок:Реально мозг начинает выносить, когда узнаешь, что есть крипта вообще без блокчейн - IOTA. И консенсусов уже дофига разработали, в том числе и Proof-of-Storage(!) Короче, все не так просто, если начинаешь вникать.Настоятельно рекомендую изучить ссылки несмотря на большой объем текста и сложность понимания. Мы сможем вести дискуссии на одной волне, да и в жизни пригодится еще сотни раз

Я не называл криптофанатом конкретно вас, потому и упоминал во множественном числе. Я писал о сотнях бредовых проектов, в которых блокчейн пихали куда только можно, от светофоров до холодильника.Как я уже писал выше ранее, если это централизованная система, то все эти качества не имеют смысла, и самозащищенность БД, у которой один владелец, превращается в бессмымленную работу для защиты "от самого себя", а консенсус сам по себе имеет смысл только если нод несколько у разных держателей.Со смартконтрактами согласен - очень интересная тема. Хотя их реализация на эфире (в рамках знакомства с темой на прошлогоднем Microsoft Blockchain Intensive), весьма ограничена: сколько-нибудь сложные бизнес-процессы и соответственно алгоритмы выливаются в высокий расход газа и соответственно высокие накладные расходы. Впрочем, это отдельная тема.Очевидно мы тут друг друго недопоняли. Я комментировал вашу фразу:И понял ее как заявление, что современные (не блокчейн) БД открыты, общедоступны и ими приторговывают на Петровке. Конечно, утечки случаются, но никак нельзя назвать открытыми и общедоступными те же банковские БД например.Забавно, но вы тут начинаете приходить к выводам, которые я уже ранее писал на форуме в теме по крипте. А именно, что блокчейн - вообще интересная технология, и имеет хорошие перспективы в определенных нишах: системы учета операций с высокоценными активами, участники которых в состоянии поддерживать инфраструктуру, число транзакций относительно невелико, а скорость фиксации операции не является критичной. Это всевозможные реестры - земли, движимого и недвижимого имущества, возможно, судебных решений, межбанковским платежных систем типа СВИФТ (внезапно, вы о нем тоже вспомнили).Я же писал о том, что если речь о сугубо централизованной системе, то вся эта херотень - бессмысленная и беспощадная трата процессорного времени самозащиты БД от самой себя в одном датацентре с одним техническим пользователемНу касательно примера по земельному реестру я и не спорю. Правда, пример БД битка тут малопригоден для сравнения.Рипл неоднозначный проект. Сама система создана и контролируется закрытой группой банков. Потому неудивительно, что ей идет сопротивление. SWIFT действительно есть чего боятся, ибо подобное решение для банков будет еще и намного дешевле, не требуя огромных резервов от банков участников и работая быстрее. Но это не угроза банковскому бизнесу, а угроза конкретной организации.За ссылку спасибо.Тем не менее, мой скепсис относительно применения блокчейна в централизованных системах вы не убавили. Какой бы ни была схема консенсуса, если ноды контролирует один владелец, в ней нет смысла. В "самощащите" БД от вмешательств в данном случае смысла тоже немного, хотя даже НБУ выдвигает подобные требования, например, к внутренним платежным системам.Как не убавили и скепсиса относительно того, что решения на блокчейне могут составить конкуренцию "классическим" платежным системам, по крайней мере решения, представленные на сегодня. Хотя, как я уже писал, в ряде случаев решения на блокчейне весьма уместны и целесообразны.