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Грузини представили патрульний бронеавтомобіль (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 чер, 2018 04:14
Пропонуємо до обговорення:
У Грузії дебютував новий військовий автомобіль - патрульний броньовик Didgori, побудований на шасі Ford.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 04:15
Похож на на броневик от Богдана.
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