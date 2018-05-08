RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Грузини представили патрульний
бронеавтомобіль (фото)

Грузини представили патрульний бронеавтомобіль (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 04:14

Грузини представили патрульний бронеавтомобіль (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У Грузії дебютував новий військовий автомобіль - патрульний броньовик Didgori, побудований на шасі Ford.

Дивися повний текст Грузини представили патрульний бронеавтомобіль (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82326
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 04:15

Похож на на броневик от Богдана.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 619
З нами з: 27.08.15
Подякував: 304 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні представили новий військовий бронеавтомобіль
R2 » Чет 17 тра, 2018 08:35
1 94
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 тра, 2018 08:36
sena_2008atp
Німці представили два доступні електрокари
R2 » Сер 16 тра, 2018 01:46
1 117
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 тра, 2018 01:47
Surfer
Aston Martin показав першу електричну субмарину (фото)
R2 » Вів 08 тра, 2018 14:07
3 197
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 08:03
-Segey-

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.