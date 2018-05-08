У Грузії дебютував новий військовий автомобіль - патрульний броньовик Didgori, побудований на шасі Ford.
Дивися повний текст Грузини представили патрульний бронеавтомобіль (фото).
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Додано: Нед 03 чер, 2018 04:14
Грузини представили патрульний бронеавтомобіль (фото)
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Дивися повний текст Грузини представили патрульний бронеавтомобіль (фото).
Додано: Нед 03 чер, 2018 06:31
Потому что все эти современные поделки делаются на базе одного американского пикапа - Ford F-550
Додано: Нед 03 чер, 2018 12:37
обилием заклепок напомнил чехословацкие ЛТ времен ВМВ ))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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