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Грузини представили патрульний
бронеавтомобіль (фото)

Грузини представили патрульний бронеавтомобіль (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 04:14

Грузини представили патрульний бронеавтомобіль (фото)

Пропонуємо до обговорення:
У Грузії дебютував новий військовий автомобіль - патрульний броньовик Didgori, побудований на шасі Ford.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 04:15

Похож на на броневик от Богдана.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 06:31

Потому что все эти современные поделки делаются на базе одного американского пикапа - Ford F-550
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:37

обилием заклепок напомнил чехословацкие ЛТ времен ВМВ ))
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:05

  RomanTik написав:обилием заклепок напомнил чехословацкие ЛТ времен ВМВ ))

Это не заклепки, а болты для замены навесной брони.
Дизайн действительно времен первой и второй мировой войны.
myshapiton
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