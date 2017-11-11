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Перша всеукраїнська конференція для мікрофінансових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 чер, 2018 06:37
Пропонуємо до обговорення:
14 червня 2018 р. за підтримки Всеукраїнської асоціації фінансових компаній відбудеться Перша всеукраїнська конференція для мікрофінансових організацій «UKRAINIAN MFO SUMMIT 2018»
Дивися повний текст Перша всеукраїнська конференція для мікрофінансових організацій у Києві. Такого ще не було
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Додано: Нед 03 чер, 2018 06:37
1000 зашедших на эту страницу в конце лета наберется. Ну очень интересная тема.
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