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Перша всеукраїнська конференція
для мікрофінансових...

Перша всеукраїнська конференція для мікрофінансових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 06:37

Перша всеукраїнська конференція для мікрофінансових...

Пропонуємо до обговорення:
14 червня 2018 р. за підтримки Всеукраїнської асоціації фінансових компаній відбудеться Перша всеукраїнська конференція для мікрофінансових організацій «UKRAINIAN MFO SUMMIT 2018»

Дивися повний текст Перша всеукраїнська конференція для мікрофінансових організацій у Києві. Такого ще не було.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 06:37

1000 зашедших на эту страницу в конце лета наберется. Ну очень интересная тема.
p_a_l
 
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