З вересня набудуть чинності нові ДБН.
Дивися повний текст В Україні збільшать розмір прибудинкових територій.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 06:57
В Україні збільшать розмір прибудинкових територій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні збільшать розмір прибудинкових територій.
Додано: Нед 03 чер, 2018 06:57
Под видом спорта и отдыха хотят скинуть с себя тягар на непридомовые земли. Как минимум благоустройство за счет жильцов дома а не города. Вот и решена проблема асфальтирования придомовых территорий.
https://www.youtube.com/watch?v=IfN-gQ0ZctE
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