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В Україні збільшать розмір
прибудинкових територій

В Україні збільшать розмір прибудинкових територій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 06:57

В Україні збільшать розмір прибудинкових територій

Пропонуємо до обговорення:
З вересня набудуть чинності нові ДБН.

Дивися повний текст В Україні збільшать розмір прибудинкових територій.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 06:57

Под видом спорта и отдыха хотят скинуть с себя тягар на непридомовые земли. Как минимум благоустройство за счет жильцов дома а не города. Вот и решена проблема асфальтирования придомовых территорий.
https://www.youtube.com/watch?v=IfN-gQ0ZctE
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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