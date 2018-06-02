З вересня набудуть чинності нові ДБН.
Дивися повний текст В Україні збільшать розмір прибудинкових територій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 чер, 2018 06:57
В Україні збільшать розмір прибудинкових територій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні збільшать розмір прибудинкових територій.
Додано: Нед 03 чер, 2018 06:57
Под видом спорта и отдыха хотят скинуть с себя тягар на непридомовые земли. Как минимум благоустройство за счет жильцов дома а не города. Вот и решена проблема асфальтирования придомовых территорий.
https://www.youtube.com/watch?v=IfN-gQ0ZctE
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:27
Re: В Україні збільшать розмір прибудинкових територій
О! Он уже замминистра? А как бизнесмен-строитель уже прогорел окончательно?
Этот деятель лучше-бы подумал куда машины девать, без парковок любая площадка будет заставлена машинами.
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:15
rjkz
Вполне возможно, что эти площадки (фактически, под видом спортивных) и рассчитаны на то, чтобы там ставились автомобили - хотя не совсем справедливое решение, автомобилями владеет далеко не каждое домохозяйство, а за содержание территории платить придется всем
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:24
Re: В Україні збільшать розмір прибудинкових територій
Ещё один повод чтобы увеличить плату за содержание придомовой территории. У нас детских площадок хватает во дворах, дополнительные уже лепить негде, где была площадка побольше уже втулилась очередная новостройка. В обжитых микрорайонах создают стройплощадки и строят новые дома, жильцы которых, тоже платят за содержание придомовой территории, сама же территория в размере не увеличивается, а становится меньше, квартир больше, но тариф в платёжках меньше не становится почему-то.
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:57
Re: В Україні збільшать розмір прибудинкових територій
Пусть укажут конкретно, на сколько метров от дома находится придомовая территория, а то новострои ограждают свою домовую территорию, а старые дома платят и непонятно где их территория заканчивается и на сколько её будут увеличивать.
Додано: Нед 03 чер, 2018 11:37
А он тут причем ? Куда девать машины это должна быть исключительно проблемы владельца. Если люди будут покупать слонов, то и для них обязать выделять вольеры? Будет спрос на парка места, застройщик в многоэтажных домах многоэтажный паркинг сделает, как в бизнес центрах. Или дополнительные построит на месте обычной парковки. Только паркинг нужен многим, а платить за него хотят единицы.
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Вкладчик1234 і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|