RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні збільшать розмір
прибудинкових територій

В Україні збільшать розмір прибудинкових територій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 06:57

В Україні збільшать розмір прибудинкових територій

Пропонуємо до обговорення:
З вересня набудуть чинності нові ДБН.

Дивися повний текст В Україні збільшать розмір прибудинкових територій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82329
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 06:57

Под видом спорта и отдыха хотят скинуть с себя тягар на непридомовые земли. Как минимум благоустройство за счет жильцов дома а не города. Вот и решена проблема асфальтирования придомовых территорий.
https://www.youtube.com/watch?v=IfN-gQ0ZctE
p_a_l
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:27

Re: В Україні збільшать розмір прибудинкових територій

О! Он уже замминистра? А как бизнесмен-строитель уже прогорел окончательно?
Этот деятель лучше-бы подумал куда машины девать, без парковок любая площадка будет заставлена машинами.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7602
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3130 раз.
Подякували: 1516 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:15

rjkz

Вполне возможно, что эти площадки (фактически, под видом спортивных) и рассчитаны на то, чтобы там ставились автомобили - хотя не совсем справедливое решение, автомобилями владеет далеко не каждое домохозяйство, а за содержание территории платить придется всем
max_us_ua
 
Повідомлень: 2873
З нами з: 17.11.08
Подякував: 568 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:24

Re: В Україні збільшать розмір прибудинкових територій

Ещё один повод чтобы увеличить плату за содержание придомовой территории. У нас детских площадок хватает во дворах, дополнительные уже лепить негде, где была площадка побольше уже втулилась очередная новостройка. В обжитых микрорайонах создают стройплощадки и строят новые дома, жильцы которых, тоже платят за содержание придомовой территории, сама же территория в размере не увеличивается, а становится меньше, квартир больше, но тариф в платёжках меньше не становится почему-то.
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 24.11.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:57

Re: В Україні збільшать розмір прибудинкових територій

Пусть укажут конкретно, на сколько метров от дома находится придомовая территория, а то новострои ограждают свою домовую территорию, а старые дома платят и непонятно где их территория заканчивается и на сколько её будут увеличивать.
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 24.11.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 11:37

  rjkz написав:О! Он уже замминистра? А как бизнесмен-строитель уже прогорел окончательно?
Этот деятель лучше-бы подумал куда машины девать, без парковок любая площадка будет заставлена машинами.

А он тут причем ? Куда девать машины это должна быть исключительно проблемы владельца. Если люди будут покупать слонов, то и для них обязать выделять вольеры? Будет спрос на парка места, застройщик в многоэтажных домах многоэтажный паркинг сделает, как в бизнес центрах. Или дополнительные построит на месте обычной парковки. Только паркинг нужен многим, а платить за него хотят единицы.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1403
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Вкладчик1234 і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За несплату "комуналки" в Україні присуджують штрафи і...
R2 » Суб 02 чер, 2018 20:48
3 123
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 чер, 2018 10:29
max_us_ua
В Україні за квітень зросли борги із зарплати - Держстат
R2 » Суб 02 чер, 2018 08:52
3 159
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 чер, 2018 07:16
p_a_l
В Україні з'явиться мобільний додаток для сплати податків
R2 » П'ят 01 чер, 2018 07:17
2 72
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 чер, 2018 12:31
max_us_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56704)
03.06.2018 12:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.