Експерти проаналізували географічну структуру експорту та імпорту.
Дивися повний текст Україна продає свої енергоносії в ЄС, а купує в СНД (інфографіка).
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Додано: Нед 03 чер, 2018 09:59
Україна продає свої енергоносії в ЄС, а купує в СНД...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна продає свої енергоносії в ЄС, а купує в СНД (інфографіка).
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:59
вот вам и бизнесмены))) зачем создавать продукцию и заводы, деньги с воздуха...
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:19
Чтоб прикрыть зраду, теперь пишут что энергоносители импортируются не из России, а из СНГ
Всё IMHO
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:27
Львиная доля импорта из ЕС не тот же газ РФ по реверсу? Многоднейиночей у агрессора не покупаем!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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