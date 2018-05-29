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Україна продає свої енергоносії
в ЄС, а купує в СНД...

Україна продає свої енергоносії в ЄС, а купує в СНД...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:59

Україна продає свої енергоносії в ЄС, а купує в СНД...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти проаналізували географічну структуру експорту та імпорту.

Дивися повний текст Україна продає свої енергоносії в ЄС, а купує в СНД (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:59

вот вам и бизнесмены))) зачем создавать продукцию и заводы, деньги с воздуха...
kentavr
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:19

Чтоб прикрыть зраду, теперь пишут что энергоносители импортируются не из России, а из СНГ
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:27

  Вкладчик1234 написав:Чтоб прикрыть зраду, теперь пишут что энергоносители импортируются не из России, а из СНГ


Львиная доля импорта из ЕС не тот же газ РФ по реверсу? Многоднейиночей у агрессора не покупаем!
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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