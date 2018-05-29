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Україна продає свої енергоносії
в ЄС, а купує в СНД...

Україна продає свої енергоносії в ЄС, а купує в СНД...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:59

Україна продає свої енергоносії в ЄС, а купує в СНД...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти проаналізували географічну структуру експорту та імпорту.

Дивися повний текст Україна продає свої енергоносії в ЄС, а купує в СНД (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:59

вот вам и бизнесмены))) зачем создавать продукцию и заводы, деньги с воздуха...
kentavr
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:19

Чтоб прикрыть зраду, теперь пишут что энергоносители импортируются не из России, а из СНГ
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:41

antikkristall, економічна інтеграція економік України та Росії була абсолютної протягом минулих 300 з гаком років. Думати, що цю залежність можна усунути за рік чи п'ять - абсурд. Важливо, що залежність зменшується темпами, про які навряд чи мріяв би Степан Бандера.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 14:34

sena_2008atp, дуже сумно, що у вас так все погано. Емігруйте з Росії.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 18:18

Sharpe

Получается президент соврал насчет остаточного прощавай :?:
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 19:33

  antikkristall написав:Sharpe Получается президент соврал насчет остаточного прощавай

Если вы ожидаете увидеть в политике честность то вы глупец :-)
kurey_nikolay
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