Експерти проаналізували географічну структуру експорту та імпорту.
Дивися повний текст Україна продає свої енергоносії в ЄС, а купує в СНД (інфографіка).
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Додано: Нед 03 чер, 2018 09:59
Україна продає свої енергоносії в ЄС, а купує в СНД...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна продає свої енергоносії в ЄС, а купує в СНД (інфографіка).
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:59
вот вам и бизнесмены))) зачем создавать продукцию и заводы, деньги с воздуха...
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:19
Чтоб прикрыть зраду, теперь пишут что энергоносители импортируются не из России, а из СНГ
Всё IMHO
Додано: Нед 03 чер, 2018 10:41
antikkristall, економічна інтеграція економік України та Росії була абсолютної протягом минулих 300 з гаком років. Думати, що цю залежність можна усунути за рік чи п'ять - абсурд. Важливо, що залежність зменшується темпами, про які навряд чи мріяв би Степан Бандера.
Додано: Нед 03 чер, 2018 14:34
sena_2008atp, дуже сумно, що у вас так все погано. Емігруйте з Росії.
Додано: Нед 03 чер, 2018 18:18
Sharpe
Получается президент соврал насчет остаточного прощавай
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 03 чер, 2018 19:33
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