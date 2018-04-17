Дослідники з Мічиганського і Чжецзянського університетів виявили вельми незвичайний спосіб хакерської атаки на жорсткий диск комп'ютера.
Дивися повний текст Вчені виявили незвичайний метод атаки на жорсткий диск.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 12:23
Вчені виявили незвичайний метод атаки на жорсткий диск
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Дивися повний текст Вчені виявили незвичайний метод атаки на жорсткий диск.
Додано: Нед 03 чер, 2018 12:23
ага, прям так и вижу как офисные говноколонки вгоняют в резонанс головки HDD ))) Срочно покупайте датчики!!!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:00
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