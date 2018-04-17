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Вчені виявили незвичайний
метод атаки на жорсткий диск

Вчені виявили незвичайний метод атаки на жорсткий диск
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:23

Вчені виявили незвичайний метод атаки на жорсткий диск

Пропонуємо до обговорення:
Дослідники з Мічиганського і Чжецзянського університетів виявили вельми незвичайний спосіб хакерської атаки на жорсткий диск комп'ютера.

Дивися повний текст Вчені виявили незвичайний метод атаки на жорсткий диск.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 12:23

ага, прям так и вижу как офисные говноколонки вгоняют в резонанс головки HDD ))) Срочно покупайте датчики!!!
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:00

  RomanTik написав:ага, прям так и вижу как офисные говноколонки вгоняют в резонанс головки HDD ))) Срочно покупайте датчики!!!

А еще звуком можно выбить окно, разрушить стену и вскрыть сейф. :D
Кузя
 
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