Харківські слідчі завершили досудове розслідування за фактом махінацій працівників банківської установи.
Дивися повний текст У Харкові співробітники обікрали банк на чотири мільйони.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 15:38
У Харкові співробітники обікрали банк на чотири мільйони
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Дивися повний текст У Харкові співробітники обікрали банк на чотири мільйони.
Додано: Нед 03 чер, 2018 15:38
Можно подумать, это чисто харьковская схема. Пусть еще упомянут о том, как активно сотрудники отечественного too big to fail, не так давно национализированного, брали некислые взятки и давали валютную ипотеку тем, у кого месячный доход едва превышал (до 2008-го) сумму месячного платежа.
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