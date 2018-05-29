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У Харкові співробітники
обікрали банк на чотири мільйони

У Харкові співробітники обікрали банк на чотири мільйони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 15:38

У Харкові співробітники обікрали банк на чотири мільйони

Пропонуємо до обговорення:
Харківські слідчі завершили досудове розслідування за фактом махінацій працівників банківської установи.

Дивися повний текст У Харкові співробітники обікрали банк на чотири мільйони.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 15:38

Можно подумать, это чисто харьковская схема. Пусть еще упомянут о том, как активно сотрудники отечественного too big to fail, не так давно национализированного, брали некислые взятки и давали валютную ипотеку тем, у кого месячный доход едва превышал (до 2008-го) сумму месячного платежа.
max_us_ua
 
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