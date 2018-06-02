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ТОП-5 популярних
японських авто в Україні

ТОП-5 популярних японських авто в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 15:49

ТОП-5 популярних японських авто в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Незаперечним лідером українського автомобільного ринку серед японських брендів є Toyota.

Дивися повний текст ТОП-5 популярних японських авто в Україні.
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А honda jazz не популярна в Украине?
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