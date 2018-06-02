|
|
ТОП-5 популярних японських авто в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 чер, 2018 15:49
Пропонуємо до обговорення:
Незаперечним лідером українського автомобільного ринку серед японських брендів є Toyota.
Дивися повний текст ТОП-5 популярних японських авто в Україні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82332
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 03 чер, 2018 15:50
А honda jazz не популярна в Украине?
-
link654
-
-
- Повідомлень: 454
- З нами з: 14.05.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 76 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор