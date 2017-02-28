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В Узбекистані "поховали"
легендарний Daewoo Matiz

В Узбекистані "поховали" легендарний Daewoo Matiz
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 18:05

В Узбекистані "поховали" легендарний Daewoo Matiz

Пропонуємо до обговорення:
Узбецький завод General Motors - GM Uzbekistan - вирішив припинити виробництво легендарного бюджетного авто, яке випускалося цілий 21 рік - Chevrolet/Daewoo Matiz.

Дивися повний текст В Узбекистані "поховали" легендарний Daewoo Matiz.
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