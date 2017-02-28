Узбецький завод General Motors - GM Uzbekistan - вирішив припинити виробництво легендарного бюджетного авто, яке випускалося цілий 21 рік - Chevrolet/Daewoo Matiz.
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Додано: Нед 03 чер, 2018 18:05
В Узбекистані "поховали" легендарний Daewoo Matiz
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Дивися повний текст В Узбекистані "поховали" легендарний Daewoo Matiz.
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