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Привабливість українського
ринку нерухомості зростає –...

Привабливість українського ринку нерухомості зростає –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 06:37

Привабливість українського ринку нерухомості зростає –...

Пропонуємо до обговорення:
Привабливість українського ринку нерухомості для іноземних інвесторів зростає.

Дивися повний текст Привабливість українського ринку нерухомості зростає – Cushman&Wakefield.
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