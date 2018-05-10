Привабливість українського ринку нерухомості для іноземних інвесторів зростає.
Дивися повний текст Привабливість українського ринку нерухомості зростає – Cushman&Wakefield.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 чер, 2018 06:37
Привабливість українського ринку нерухомості зростає –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Привабливість українського ринку нерухомості зростає – Cushman&Wakefield.
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:03
ну так автор пишет "...Украина имеет шанс", а скажите мне когда она его не имела... беда в том что никогда не воспользовалась и судя по всему в ближайшем будущем не воспользуется...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 04 чер, 2018 10:43
Зачем так усложнять? Могли бы просто написать:
БУИТ.ТОКА.ДАРАЖАТЬ!
Всё IMHO
|