Обсяги імпорту свіжої суниці садової за останні шість років скоротилися на 88% - з 1,286 тис. тонн у 2012 році до 153 тонн в 2017 році
Дивися повний текст Україна за 6 років скоротила імпорт полуниці на 88%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:10
Україна за 6 років скоротила імпорт полуниці на 88%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна за 6 років скоротила імпорт полуниці на 88%.
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:10
Снижение импорта с 1 млн 286 тыс т до 153 т - это у вас 88% ???
увеличение экспорта с 184 т до 1 млн 799 тыс. т - это 90% ???
По ходу автору статьи и редакторам снова пора в школу! Я понимаю ,что вы гуманитарии, но не до такой же степени!
Даже если имеет место быть опечатка в тексте и импорт упал до 153 ТЫС тонн, а экспорт вырос до 184 ТЫС т, то всё равно это в 8,4 раза и почти в 10 раз соответственно.
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:38
Roman Tik щодо зниження імпорту - все вірно, впав на 88%, а от щодо збільшення експорту - то зріс на 878%
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:46
Понимаю Ваш гнев, но должен заметить: клубника - не уголь, миллионами тонн её не возят, скорее - тысячами тонн (в лучшем случае). А вообще, это все знаки препинания виноваты, ну привыкли англоговорящие, что десятые "." (точкой) разделяются, а разряды в числе "," (запятой), их так в школе учили, что с них возьмешь. Но переводчиков (машинных в том числе) этому научить никак, почему-то, не могут: недостатки верхнего образования.
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:46
Щось я не зрозумів як ви так рахуєте?
"Украина увеличила экспорт клубники замороженной в Польшу с 0,031 тонны в 2013 году до 3,2 тонны в 2017 году.
По оценкам ассоциации “Укрсадпром”, по итогам 2017 года Украина экспортировала 1,8 тыс. тонн свежей клубники и 3 тыс. тонн замороженной."
Тобто усього експортували 3 тис тон замороженої полуниці, з яких 3,2 тис тон було ескпортовану у Польшу?
|